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Ирина Алексеева отреагировала на увольнение Дудаковой из UFC

Ирина Алексеева отреагировала на увольнение Дудаковой из UFC
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Боец женского легчайшего дивизиона UFC Ирина Алексеева отреагировала на увольнение соотечественницы и бойца женского минимального дивизиона UFC Виктории Дудаковой.

«Думаю, что было несколько причин. Какая из них верная, не знаю. Наверняка в UFC могло не понравиться последнее выступление. Мы знаем, что там могут увольнять в таких ситуациях. Мокаев – отличный пример. Ещё одна причина — срыв поединков. А у неё бои срывались. Ну и инцидент с пощёчиной… Что она «щёлкнула» тренеру – это повлияло. Думаю, все эти вещи и привели к увольнению», — сказала Ирина Алексеева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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