Джамбулат Бижамов нокаутировал Алакпера Гезалова и стал обладателем Кубка России по боксу

Сегодня, 25 января, в Самаре состоялся финальный поединок Кубка России по боксу в весовой категории до 80 кг между представителем Самарской области Алакпером Гезаловым и уроженцем Тульской области Джамбулатом Бижамовым.

Бой завершился победой Бижамова нокаутом во втором раунде. Таким образом, Джамбулат стал обладателем Кубка России по боксу в весе до 80 кг.

Напомним, Бижамову 24 года. Джамбулат является серебряным призёром чемпионата мира (2021) в весе до 75 кг, серебряным призёром чемпионата Европы в весе до 75 кг, мастером спорта России международного класса, а также трёхкратным чемпионом России (2020, 2021, 2023) по боксу. Дерётся в левше.