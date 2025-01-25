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Бижамов дал прогноз на предстоящий титульный бой Гаджимагомедова и Мчуну

Бижамов дал прогноз на предстоящий титульный бой Гаджимагомедова и Мчуну
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Финалист чемпионата мира и Европы Джамбулат Бижамов дал свой прогноз на предстоящий бой чемпиона мира по версии WBA в бриджервейте Муслима Гаджимагомедова против экс-претендента на титул чемпиона мира в первом тяжёлом весе Табисо Мчуну.

«Могу пожелать Муслиму Гаджимагомедову только удачи. Мы проходили подготовку вместе. Уверен, он выдаст очередной яркий бой и победит. Соперник – крепкий физически, левша. Это всегда неудобно для боксёров. А разницу в антропометрии в боксе каждый может использовать по-своему», — передаёт слова Бижамова корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.

Напомним, бой Гаджимагомедова и Мчуну возглавит боксёрский вечер «Ночь чемпионов IBA», который пройдёт 31 января в Москве.

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