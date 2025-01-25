Джервонта Дэвис отреагировал на призыв провести бой с Наоей Иноуэ

Чемпион мира по версии WBA в лёгком весе американец Джервонта Дэвис отреагировал на призыв фанатов организовать его поединок против действующего абсолютного чемпиона мира в первом полулёгком весе японца Наои Иноуэ.

«Я единственный боец, которого вы хотите видеть на ринге вместе со всеми. Не имеет значения вес! Как, чёрт возьми, это возможно?» — написал Дэвис на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Иноуэ свой последний бой провёл 24 января на родине в Японии, где нокаутировал уже в четвёртом раунде корейского боксёра Е Чун Кима. На счету Иноуэ теперь 29 побед в 29 поединках, в 26 из них он победил досрочно.