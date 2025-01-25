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Экс-боец UFC Ливинья Соуза арестована за торговлю наркотиками

Экс-боец UFC Ливинья Соуза арестована за торговлю наркотиками
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Экс-боец UFC, а также бывшая чемпионка Invicta Ливинья Соуза арестована в Араракуаре (Бразилия) за торговлю наркотиками и незаконное хранение оружия.

В полицию поступил анонимный звонок, после которого они отправились с ордером на обыск в дом Соузы, где в итоге были обнаружены пистолет, марихуана и стероиды.

Адвокат спортсменки в своём интервью MMA Fighting заявляет о том, что это нелепое стечение обстоятельств, и Ливинья никогда не скрывала, что употребляет марихуану, и публично выступала за её легализацию. Что касается найденного оружия, то оно было приобретено ей уже несколько лет назад, но она не могла найти свободного времени, чтобы его узаконить.

Напомним, Ливинья выступала под эгидой UFC в период с 2018 по 2021 год. За это время она успела провести шесть поединков, одержав в них три победы и потерпев три поражения.

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