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Веттори думал, что будет драться с Копыловым, а не с Долидзе

Веттори думал, что будет драться с Копыловым, а не с Долидзе
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Итальянский боец смешанных единоборств, боец UFC Марвин Веттори признался, что он перепутал своего будущего соперника. По словам итальянца, он считал, что будет драться с Романом Копыловым, а не с Романом Долидзе.

«Забавно, всё это время я думал, что моим соперником будет Роман Копылов, а это Роман Долидзе. Всё нормально, разные фамилии, один результат», — написал Веттори в социальных сетях.

Бой Веттори и Долидзе пройдёт на турнире UFC Fight Night 254, который состоится 15 марта в Лас-Вегасе (США).

Напомним, первый поединок между Веттори и Долидзе состоялся в марте 2023 года на турнире UFC 286 в Лондоне (Великобритания). Тогда бой продлился все три раунда и завершился победой итальянского атлета единогласным решением судей. С момента этой встречи Марвин провёл лишь один бой, в котором проиграл. Долидзе же идёт с рекордом 2-1.

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