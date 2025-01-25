Веттори думал, что будет драться с Копыловым, а не с Долидзе

Итальянский боец смешанных единоборств, боец UFC Марвин Веттори признался, что он перепутал своего будущего соперника. По словам итальянца, он считал, что будет драться с Романом Копыловым, а не с Романом Долидзе.

«Забавно, всё это время я думал, что моим соперником будет Роман Копылов, а это Роман Долидзе. Всё нормально, разные фамилии, один результат», — написал Веттори в социальных сетях.

Бой Веттори и Долидзе пройдёт на турнире UFC Fight Night 254, который состоится 15 марта в Лас-Вегасе (США).

Напомним, первый поединок между Веттори и Долидзе состоялся в марте 2023 года на турнире UFC 286 в Лондоне (Великобритания). Тогда бой продлился все три раунда и завершился победой итальянского атлета единогласным решением судей. С момента этой встречи Марвин провёл лишь один бой, в котором проиграл. Долидзе же идёт с рекордом 2-1.