Абубакар Нурмагомедов будет представлять команду Дубая в GFL

Российский боец Абубакар Нурмагомедов будет выступать в составе команды Дубая в лиге смешанных единоборств Global Fight League (GFL). Об этом сообщает пресс‑служба промоушена.

Помимо Абубакара Нурмагомедова, в составе команды Дубая будут выступать россияне Омари Ахмедов, Тимур Валиев и Дамир Исмагулов. В составе команды Майами выступит Наталья Кузютина, а за Нью-Йорк будет драться Алексей Олейник.

Лига GFL планирует собрать под своим крылом около 300 бойцов. На текущий момент в составе лиги уже более 100 спортсменов, и почти половина из них старше 40 лет. Самый возрастной — экс-чемпион Pride Вандерлей Силва, которому уже 48 полных лет, а также Фабрисиу Вердум и Алексей Олейник, которым уже есть по 47 лет.