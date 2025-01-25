Александр Шиколай быстро нокаутировал Мухамедхана Оспанова на RCC Hard 12

Сегодня, 25 января, в Екатеринбурге в рамках турнира по кулачным боям RCC Hard 12 известный музыкант, лидер металл-группы Slaughter to Prevail Александр «The Terrible» Шиколай одержал скоротечную победу нокаутом над казахстанским бойцом Мухамедханом Оспановым. На это ему понадобилось всего 40 секунд.

С первых мгновений поединка Шиколай ринулся в атаку, обрушив на соперника шквальные атаки в корпус и голову. Оспанов не смог сдержать давление и натиск своего соперника, оказавшись в чистом нокауте уже в первом раунде боя.

Стоит отметить, что для Шиколая этот бой был дебютным под эгидой промоушена RCC.