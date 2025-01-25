Видео: Александр Шиколай отправил в нокаут Мухамедхана Оспанова

Звезда металл-сцены, лидер группы Slaughter to Prevail Александр Шиколай, более известный как Alex Terrible, отправил в нокаут казахстанского бойца Мухамедхана Оспанова всего за 40 секунд своего дебюта в боях на голых кулаках.

Напомним, сегодня, 25 января, в Екатеринбурге состоялся турнир RCC Hard 12, где поединок Шиколая и Оспанова состоялся в рамках основного карда шоу.

Стоит отметить, что Шиколай занимается боксом уже больше трёх лет и планирует своё дальнейшее выступление в крупнейшей организации по боям на голых кулаках Bare Knuckle, но на данный момент выступает под эгидой уральского промоушена RCC Hard.