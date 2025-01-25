Виктор Немков и Хадис Ибрагимов проведут реванш на турнире «Наше Дело 87»

Экс-боец Bellator и экс-чемпион лиги «Наше Дело» Виктор Немков проведёт реванш против действующего чемпиона лиги «Наше Дело» в тяжёлом весе, бывшего бойца UFC Хадиса Ибрагимова в рамках главного события турнира «Наше Дело 87», который пройдёт 28 февраля в Казани.

Напомним, первый бой между спортсменами состоялся в декабре 2024 года, где победу раздельным решением судей одержал Ибрагимов.

29-летний Ибрагимов имеет за своими плечами 20 проведённых боёв (15 побед при пяти поражениях). Что касается 37-летнего Немкова, то он успел провести за свою карьеру 43 поединка (33 победы, девять поражений и одна ничья).