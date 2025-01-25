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Назван возможный соперник Джорджа Камбососа на бой 22 марта в Австралии

Назван возможный соперник Джорджа Камбососа на бой 22 марта в Австралии
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Бывший абсолютный чемпион мира в лёгком весе Джордж Камбосос (21-3, 10 КО) возглавит вечер бокса от промоутерской компании Matchroom Boxing, который пройдёт 22 марта в Австралии. Как сообщает портал Boxing Scene, соперником Камбососа в этом поединке может стать опытный индонезийский боксёр Дауд Йордан (43-4, 31 КО).

Стоит отметить, что этот бой станет дебютным для Камбососа в рамках первого полусреднего дивизиона.

Напомним, Камбосос свой последний бой проводил в мае 2024 года, где потерпел поражение техническим нокаутом в 11-м раунде от ныне действующего обладателя титула IBF в лёгкой весовой категории украинца Василия Ломаченко.

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