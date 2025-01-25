Ренат Хавалов победил Клейвера Фернандеса

Сегодня, 25 января, в Дубае основной кард турнира лиги PFL открыл бой 26-летнего непобеждённого российского бойца легчайшего дивизиона Рената Хавалова против 29-летнего бразильца Клейвера Фернандеса.

Первые два раунда прошли в довольно конкурентной борьбе, где небольшое преимущество всё же было на стороне Хавалова. Но решающим в этом противостоянии стал заключительный, третий раунд, где с первых секунд россиянин пошёл в атаку и стал предпочтительно работать в стойке, превосходя своего соперника в скорости. К середине финального раунда бойцы перешли к борьбе у сетки, где уже Фернандес пытался всеми силами переломить ход событий, но смог лишь удерживать россиянина, не добавляя к этому каких-либо решительных действий.

В конечном итоге бой продлился все отведённые раунды, и судьи объявили победу Хавалова единогласным решением судей со счётом 30:27, 29:28 и 29:28. Стоит отметить, что для Хавалова это был дебют в лиге PFL.