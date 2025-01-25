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Определились все победители Кубка России по боксу

Сегодня, 25 января, в Самаре завершился Кубок России по боксу среди мужчин, где определились 13 победителей.

Представляем вашему вниманию результаты всех финальных поединков турнира:

До 48 кг: Эдмонд Худоян (Челябинск) победил Владимира Мнацаканяна (Московская область) 5:0

До 51 кг: Баир Батлаев (Бурятия) победил Артура Нагапетяна (Москва) 4:1

До 54 кг: Максим Кузнецов (Кировская область) победил Курбана Байранбекова (Забайкальский край) 5:0

До 57 кг: Эдуард Саввин (Санкт-Петербург) победил Андрея Пегливаняна (Краснодарский край) 4:1

До 60 кг: Всеволод Шумков (Санкт-Петербург) победил Константина Опольского (Московская область, Республика Карелия) 5:0

До 63,5 кг: Илья Попов (Санкт-Петербург) досрочно победил Сандана Санданова (Бурятия) из-за отказа угла в третьем раунде

До 67 кг: Тахир Идигов (Чеченская Республика) проиграл Евгению Коолю (Краснодарский край) 0:5

До 71 кг: Алексей Скомороха (Красноярский край) проиграл Сергею Колденкову (Нижегородская область) 0:5

До 75 кг: Исмаил Муцольгов (Чеченская Республика) победил Сергея Сергеева (Республика Татарстан) 4:1

До 80 кг: Алакпер Гезалов (Самарская область) досрочно проиграл Джамбулату Бижамову (Тульская область) ввиду явного преимущества

До 86 кг: Хасмагомед Джаватханов (Республика Дагестан) проиграл Дмитрию Карманову (Хабаровский край) 0:5

До 92 кг: Рамазан Дадаев (Владимирская область) победил Дениса Козлова (Республика Мордовия) 5:0

Свыше 92 кг: Давид Суров (Краснодарский край) победил Светослава Тетерина (Рязанская, Московская области) 5:0