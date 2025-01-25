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PFL: Road to Dubai
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Ибрагим Ибрагимов одержал уверенную победу над Кенни Мохоноаном

Ибрагим Ибрагимов одержал уверенную победу над Кенни Мохоноаном
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Сегодня, 25 января, в Дубае на турнире PFL Road to Dubai Champions Series перспективный, не знающий поражений российский полулегковес Ибрагим Ибрагимов провёл бой против 28-летнего ирландца Кенни Мохоноана.

PFL 2025. PFL Road to Dubai Champions Series, Дубай, ОАЭ
Ибрагим Ибрагимов (W) — Кенни Мохоноана
25 января 2025, суббота. 22:10 МСК
Ибрагим Ибрагимов
Окончено
UD
Кенни Мохоноана

Поединок продлился все отведённые три раунда, на протяжении которых Ибрагимов полностью контролировал происходящее в клетке, делая упор на борьбу. Ибрагим за всю дистанцию боя неоднократно проводил яркие тейкдауны, которые бурно встречала присутствующая публика, а в концовке поединка отправил ирландца в нокдаун точным ударом в голову, но время уже не позволяло россиянину оформить добивание.

После финального гонга все трое судей единогласно отдали победу Ибрагимову (30:27 трижды), послужной список которого теперь состоит из девяти побед в девяти поединках.

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