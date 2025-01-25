Ахмед Магомедов победил Натана Келли удушающим приёмом

28-летний российский полулегковес Ахмед Магомедов сразился с ирландским бойцом Натаном Келли в рамках турнира PFL, который проходил 25 января в Дубае.

Стартовый раунд был довольно нервным и напряжённым для обоих бойцов. Уже на первых минутах Магомедов получил рассечение над глазом и первую половину раунда уступал ирландцу, но затем перехватил инициативу во второй половине первого раунда и сравнял ход событий.

Во втором раунде бой проходил предпочтительно в борьбе, где Магомедов смог выйти в маунт и начал расстреливать своего соперника с обеих рук, а затем вышел на удушающий приём и вынудил ирландца сигнализировать рефери о сдаче.

Таким образом, победа удушающим приёмом во втором раунде досталась Магомедову.