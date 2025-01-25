Вадим Немков быстро задушил Тимоти Джонсона на турнире PFL

В соглавном событии турнира PFL, который проходил 25 января в Дубае, экс-чемпион Bellator в полутяжёлом весе 32-летний россиянин Вадим Немков сразился с экс-претендентом на титул Bellator, а также экс-бойцом UFC, 39-летним американцем Тимоти Джонсоном.

Уже стартовый раунд этого противостояния стал заключительным. В середине первого раунда Немков смог забрать спину Джонсона и провести удушающий приём, заставив американца сдаться.

Таким образом, победу удушающим приёмом в первом раунде одержал Немков, и теперь он не знает поражений уже в 14-м поединке подряд. Всего же в послужном списке россиянина теперь 18 побед при двух поражениях.