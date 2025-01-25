Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
PFL: Road to Dubai
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Вадим Немков быстро задушил Тимоти Джонсона на турнире PFL

Вадим Немков быстро задушил Тимоти Джонсона на турнире PFL
Комментарии

В соглавном событии турнира PFL, который проходил 25 января в Дубае, экс-чемпион Bellator в полутяжёлом весе 32-летний россиянин Вадим Немков сразился с экс-претендентом на титул Bellator, а также экс-бойцом UFC, 39-летним американцем Тимоти Джонсоном.

PFL 2025. PFL Road to Dubai Champions Series, Дубай, ОАЭ
Вадим Немков (W) — Тим Джонсон
25 января 2025, суббота. 23:15 МСК
Вадим Немков
Окончено
SUB
Тим Джонсон

Уже стартовый раунд этого противостояния стал заключительным. В середине первого раунда Немков смог забрать спину Джонсона и провести удушающий приём, заставив американца сдаться.

Таким образом, победу удушающим приёмом в первом раунде одержал Немков, и теперь он не знает поражений уже в 14-м поединке подряд. Всего же в послужном списке россиянина теперь 18 побед при двух поражениях.

Материалы по теме
PFL Champions Series: брат Хабиба рубится в титульнике! Немков финишировал Джонсона. LIVE
Live
PFL Champions Series: брат Хабиба рубится в титульнике! Немков финишировал Джонсона. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android