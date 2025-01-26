Усман Нурмагомедов победил Пола Хьюза в драматичном противостоянии на турнире PFL

Сегодня, 25 января, в Дубае состоялся большой турнир лиги PFL, где главным событием шоу стал бой чемпиона Bellator в лёгком весе россиянина Усмана Нурмагомедова против ирландца Пола Хьюза.

Нурмагомедов имел тотальное преимущество над Хьюзом с самого начала поединка и откровенно доминировал в октагоне. Хьюз действовал на взрывах, нанося серийные атаки в корпус Усмана, и имел эпизодические успехи. В третьем раунде с Усмана был снят один балл за несколько неумышленных ударов в пах, и после небольшого перерыва поединок продолжился.

В четвёртом раунде бойцы столкнулись головами, после чего у Хьюза образовалось рассечение на лбу, а Усману пришёлся удар в глаз, и ему потребовалось время на то, чтобы восстановиться после столкновения и продолжить бой.

В итоге поединок продолжился в финальном пятом раунде и прошёл в драматичном стиле, где бойцы неоднократно вступали в размен ударами. По итогам всей дистанции судьи выставили следующий счёт — 47:47, 48:46 и 48:46 в пользу Усмана, который победил большинством судейских голосов.