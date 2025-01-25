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PFL: Road to Dubai
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Начало прямой трансляции
19:00 Мск
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Хабиб Нурмагомедов встретился в Дубае с Исламом Махачевым и Фёдором Емельяненко

Хабиб Нурмагомедов встретился в Дубае с Исламом Махачевым и Фёдором Емельяненко
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Российский тренер, бывший боец UFC, экс-чемпион лиги в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал пост в социальных сетях. На фото Нурмагомедов предстал вместе с менеджером Ризваном Магомедовым, а также действующим чемпионом UFC в лёгком дивизионе Исламом Махачевым и легендарным российским бойцом Фёдором Емельяненко.

Фото было сделано в Дубае, где сегодня проходит турнир PFL Champions Series: Road to Dubai.

Фото: Соцсети Khabib TV

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию турнира PFL Champions Series: Road to Dubai и событий вокруг него.

В главном поединке турнира в Дубае встречаются Усман Нурмагомедов, действующий обладатель чемпионского пояса Bellator в лёгком весе, и ирландский боец Пол Хьюз.

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