Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
PFL: Road to Dubai
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Результаты турнира PFL: Road to Dubai

Результаты турнира PFL: Road to Dubai
Аудио-версия:
Комментарии

25 января в Дубае состоялся турнир по смешанным единоборствам PFL: Road to Dubai, где в главном событии шоу чемпион организации в лёгком весе Усман Нурмагомедов победил Пола Хьюза большинством судейских голосов и отстоял свой титул.

Предлагаем вашему вниманию результаты всех поединков турнира:

Усман Нурмагомедов победил Пола Хьюза большинством судейских голосов;
Вадим Немков победил Тимоти Джонсона удушающим приёмом в первом раунде;
Ахмед Магомедов победил Натана Келли удушающим приёмом во втором раунде;
Ибрагим Ибрагимов победил Кенни Махоноана единогласным решением судей;
Ренат Хавалов победил Клевера Фернандеса единогласным решением судей;
Ахмед Сами победил Тарека Сулеймана техническим нокаутом в первом раунде;
Мирафзал Ахматов победил Майка Томпсона удушающим приёмом во втором раунде;
Хади Омар Аль-Хуссайни победил Руэля Паналеса единогласным решением судей;
Джон Митчелл победил Сухила Тахири единогласным решением судей;
Хайдер Хан победил Мостафу Рашеда Наду техническим нокаутом в первом раунде;
Талал Аль-Каллаф победил Саида Аль-Хосани единогласным решением судей.

Материалы по теме
PFL Champions Series: брат Хабиба одолел Хьюза! Сложнейшая победа для Усмана
Live
PFL Champions Series: брат Хабиба одолел Хьюза! Сложнейшая победа для Усмана
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android