Результаты турнира PFL: Road to Dubai

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25 января в Дубае состоялся турнир по смешанным единоборствам PFL: Road to Dubai, где в главном событии шоу чемпион организации в лёгком весе Усман Нурмагомедов победил Пола Хьюза большинством судейских голосов и отстоял свой титул.

Предлагаем вашему вниманию результаты всех поединков турнира:

Усман Нурмагомедов победил Пола Хьюза большинством судейских голосов;

Вадим Немков победил Тимоти Джонсона удушающим приёмом в первом раунде;

Ахмед Магомедов победил Натана Келли удушающим приёмом во втором раунде;

Ибрагим Ибрагимов победил Кенни Махоноана единогласным решением судей;

Ренат Хавалов победил Клевера Фернандеса единогласным решением судей;

Ахмед Сами победил Тарека Сулеймана техническим нокаутом в первом раунде;

Мирафзал Ахматов победил Майка Томпсона удушающим приёмом во втором раунде;

Хади Омар Аль-Хуссайни победил Руэля Паналеса единогласным решением судей;

Джон Митчелл победил Сухила Тахири единогласным решением судей;

Хайдер Хан победил Мостафу Рашеда Наду техническим нокаутом в первом раунде;

Талал Аль-Каллаф победил Саида Аль-Хосани единогласным решением судей.