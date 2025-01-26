Результаты турнира PFL: Road to Dubai

25 января в Дубае состоялся турнир по смешанным единоборствам PFL: Road to Dubai, где в главном событии шоу чемпион организации в лёгком весе Усман Нурмагомедов победил Пола Хьюза большинством судейских голосов и отстоял свой титул.
Предлагаем вашему вниманию результаты всех поединков турнира:
Усман Нурмагомедов победил Пола Хьюза большинством судейских голосов;
Вадим Немков победил Тимоти Джонсона удушающим приёмом в первом раунде;
Ахмед Магомедов победил Натана Келли удушающим приёмом во втором раунде;
Ибрагим Ибрагимов победил Кенни Махоноана единогласным решением судей;
Ренат Хавалов победил Клевера Фернандеса единогласным решением судей;
Ахмед Сами победил Тарека Сулеймана техническим нокаутом в первом раунде;
Мирафзал Ахматов победил Майка Томпсона удушающим приёмом во втором раунде;
Хади Омар Аль-Хуссайни победил Руэля Паналеса единогласным решением судей;
Джон Митчелл победил Сухила Тахири единогласным решением судей;
Хайдер Хан победил Мостафу Рашеда Наду техническим нокаутом в первом раунде;
Талал Аль-Каллаф победил Саида Аль-Хосани единогласным решением судей.