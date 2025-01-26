Усман Нурмагомедов — Полу Хьюзу: ты очень жёсткий

Российский боец смешанных единоборств, чемпион Bellator в лёгком весе Усман Нурмагомедов прокомментировал победу над ирландцем Полом Хьюзом в главном поединке турнира PFL Champions Series: Road to Dubai.

«Спасибо, парни! Это всё для вас. Пол Хьюз, ты очень жёсткий. Я недооценивал этого парня. Это моя небольшая ошибка. Я остаюсь непобеждённым, я остаюсь чемпионом», — сказал Усман Нурмагомедов после боя.

Напомним, поединок продлился все пять запланированных раундов, по итогам которых судьи отдали победу Усману Нурмагомедову — 47:47, 48:46, 48:46.

Эта победа стала для Усмана Нурмагомедова 19-й в 20 поединках в смешанных единоборствах. Ещё один бой был признан несостоявшимся.