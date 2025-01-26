Усман Нурмагомедов: Хабиб, я больше не буду драться без твоей подготовки

Российский боец смешанных единоборств, чемпион Bellator в лёгком весе Усман Нурмагомедов прокомментировал победу над ирландцем Полом Хьюзом в главном поединке турнира PFL Champions Series: Road to Dubai и обратился к брату, Хабибу Нурмагомедову.

«Меня удивила его защита от борьбы. Она была на очень высоком уровне. А ещё меня удивило, насколько он сильный. Он очень сильный! Я никогда не получал раньше такого урона. Большое спасибо за этот бой. Благодаря Хьюзу я перешёл на следующий уровень. Спасибо тебе, Пол. Спасибо всем фанатам из России, всем, кто здесь находится. Это был очень тяжёлый бой, клянусь. Я готовился отдельно от Хабиба и Ислама. Бывает тяжело, когда тебя не гоняет старший брат. Хабиб, я больше не буду драться без твоей подготовки», — сказал Усман Нурмагомедов после боя.

Напомним, поединок продлился все пять запланированных раундов, по итогам которых судьи отдали победу Усману Нурмагомедову — 47:47, 48:46, 48:46.

Эта победа стала для Усмана Нурмагомедова 19-й в 20 поединках в смешанных единоборствах. Ещё один бой был признан несостоявшимся.