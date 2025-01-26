Хабиб Нурмагомедов поддержал народ Палестины после победы Усмана над Хьюзом

Легендарный экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов выступил со словами поддержки в адрес Палестины после непростой победы своего брата, чемпиона лиги PFL в лёгком весе Усмана Нурмагомедова над ирландцем Полом Хьюзом.

«Я знаю, что не моё время для перевода. Я просто хочу сказать одну вещь. Не забывайте. Мы оказываем большую поддержку Палестине. Мы поддерживаем вас вместе. Это общее испытание. Смешанные единоборства – это об уважении. Мы поддерживаем вас все вместе», — сказал Хабиб Нурмагомедов после боя.

Напомним, 25 января в Дубае прошёл турнир PFL: Road to Dubai, где в главном событии шоу Усман победил Хьюза большинством судейских голосов и отстоял свой титул.