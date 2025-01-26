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Фёдор Емельяненко поздравил Вадима Немкова с победой над Тимоти Джонсоном

Фёдор Емельяненко поздравил Вадима Немкова с победой над Тимоти Джонсоном
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Звёздный российский боец Фёдор Емельяненко поздравил бывшего чемпиона Bellator в полутяжёлом весе Вадима Немкова с победой над американцем Тимоти Джонсоном на турнире PFL Champions Series: Road to Dubai.

PFL 2025. PFL Road to Dubai Champions Series, Дубай, ОАЭ
Вадим Немков (W) — Тим Джонсон
25 января 2025, суббота. 23:15 МСК
Вадим Немков
Окончено
SUB
Тим Джонсон

«От души поздравляю Вадима Немкова с победой! Уверенный, красивый и захватывающий бой! Вадим в очередной раз показал высокий уровень и профессионализм! Очень рады его быстрой победе!» — написал Фёдор Емельяненко на своей странице в социальных сетях.

Фото: Соцсети Фёдора Емельяненко

Напомним, поединок носил статус соглавного боя вечера. Немков одержал победу удушающим приёмом в середине первого раунда. Эта победа стала 18-й в карьере Немкова.

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