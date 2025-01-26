Фёдор Емельяненко поздравил Вадима Немкова с победой над Тимоти Джонсоном

Звёздный российский боец Фёдор Емельяненко поздравил бывшего чемпиона Bellator в полутяжёлом весе Вадима Немкова с победой над американцем Тимоти Джонсоном на турнире PFL Champions Series: Road to Dubai.

«От души поздравляю Вадима Немкова с победой! Уверенный, красивый и захватывающий бой! Вадим в очередной раз показал высокий уровень и профессионализм! Очень рады его быстрой победе!» — написал Фёдор Емельяненко на своей странице в социальных сетях.

Фото: Соцсети Фёдора Емельяненко

Напомним, поединок носил статус соглавного боя вечера. Немков одержал победу удушающим приёмом в середине первого раунда. Эта победа стала 18-й в карьере Немкова.