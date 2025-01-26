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Макгрегор: лёгкая победа для Хьюза, Нурмагомедовы – не бойцы

Макгрегор: лёгкая победа для Хьюза, Нурмагомедовы – не бойцы
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Бывший двойной чемпион UFC в полулёгком и лёгком весе ирландец Конор Макгрегор высказался о поражении соотечественника Пола Хьюза в бою с Усманом Нурмагомедовым в главном поединке турнира PFL Champions Series: Road to Dubai.

PFL 2025. PFL Road to Dubai Champions Series, Дубай, ОАЭ
Усман Нурмагомедов (W) — Пол Хьюз
25 января 2025, суббота. 23:30 МСК
Усман Нурмагомедов
Окончено
MD
Пол Хьюз

«Потрясающий бой и выступление! Лёгкая победа для Хьюза, он доминировал в этом бою. А Умар (орфография сохранена — Прим. «Чемпионата»), – это именно то, что подразумевает фамилия. Нурмагомедов — бегун, спринтер, лентяй, увиливающий «боец».

Нурмагомедовы – не бойцы. Это самые «небойцовские» бойцы из Дагестана и за всю историю. Бегают по клетке и всё, что делают, – бросаются в ноги. Дагестан гораздо лучше, чем Нурмагомедовы, и это факт!» — написал Макгрегор на личной странице в своей социальной сети X.

Бой продлился все пять запланированных раундов и завершился победой Усмана решением судей. В 2018 году Макгрегор проиграл Хабибу Нурмагомедову на турнире UFC.

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