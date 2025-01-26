Махачев отреагировал на победу Усмана Нурмагомедова в бою с Хьюзом
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Российский боец смешанных единоборств, чемпион UFС в лёгком весе Ислам Махачев отреагировал на победу чемпиона Bellator в лёгком весе Усмана Нурмагомедова в бою с ирландце Полом Хьюзом в главном поединке турнира PFL Champions Series: Road to Dubai.
PFL 2025. PFL Road to Dubai Champions Series, Дубай, ОАЭ
Усман Нурмагомедов (W) — Пол Хьюз
25 января 2025, суббота. 23:30 МСК
Усман Нурмагомедов
Окончено
MD
Пол Хьюз
«Это был потрясающий бой. И сумасшедший опыт. Поздравляю, чемпион», — написал Махачев на личной странице в одной из социальных сетей.
Бой продлился все пять запланированных раундов и завершился победой Усмана решением судей. Эта победа стала для Усмана Нурмагомедова 19-й в 20 поединках в смешанных единоборствах. Ещё один бой был признан несостоявшимся.
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