Махачев отреагировал на победу Усмана Нурмагомедова в бою с Хьюзом

Российский боец смешанных единоборств, чемпион UFС в лёгком весе Ислам Махачев отреагировал на победу чемпиона Bellator в лёгком весе Усмана Нурмагомедова в бою с ирландце Полом Хьюзом в главном поединке турнира PFL Champions Series: Road to Dubai.

«Это был потрясающий бой. И сумасшедший опыт. Поздравляю, чемпион», — написал Махачев на личной странице в одной из социальных сетей.

Бой продлился все пять запланированных раундов и завершился победой Усмана решением судей. Эта победа стала для Усмана Нурмагомедова 19-й в 20 поединках в смешанных единоборствах. Ещё один бой был признан несостоявшимся.