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PFL подтвердил возможный реванш Усмана Нурмагомедова и Хьюза — ТАСС

PFL подтвердил возможный реванш Усмана Нурмагомедова и Хьюза — ТАСС
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Организация Professional Fighters League (PFL) рассматривает возможность проведения реванша между чемпионом Bellator в лёгком весе россиянином Усманом Нурмагомедовым и ирландцем Полом Хьюзом. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на информацию от представителей организации.

PFL 2025. PFL Road to Dubai Champions Series, Дубай, ОАЭ
Усман Нурмагомедов (W) — Пол Хьюз
25 января 2025, суббота. 23:30 МСК
Усман Нурмагомедов
Окончено
MD
Пол Хьюз

По информации источника, в PFL считают интересным организацию данного реванша, называя бой, проходивший 20 января в Дубае (ОАЭ), ярким и зрелищным.

Недавно завершился турнир по смешанным единоборствам лиги PFL, где главным событием шоу стал бой в лёгком весе Усмана Нурмагомедова против ирландского бойца Хьюза. Поединок продлился все пять запланированных раундов, по итогам которых судьи отдали победу россиянину. Так, Усман защитил защитил титул чемпиона Bellator в лёгком весе.

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