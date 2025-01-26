Хабиб Нурмагомедов трогательно обратился к Усману после боя с Хьюзом

Легендарный экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов обратился к своему брату Усману Нурмагомедову после победы над ирландцем Полом Хьюзом на турнире PFL: Road to Dubai.

«Поздравляю, братишка, с очередной успешной защитой титула, ты проделал хорошую работу на большой арене за последние пару лет, и конечно же огромную работу в зале за свою жизнь. Ты ещё многое покажешь миру смешанных единоборств и ты только разгоняешься и ещё продолжаешь учиться и крепнуть с каждым боем», — написал Хабиб на личной странице в одной из социальных сетей.

Бой продлился все пять запланированных раундов и завершился победой Усмана решением судей.

Тренерская работа Хабиба перед UFC 311