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Пол Хьюз прокомментировал поражение от Усмана Нурмагомедова в титульном бою PFL

Пол Хьюз прокомментировал поражение от Усмана Нурмагомедова в титульном бою PFL
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Ирландский боец PFL Пол Хьюз, выступающий в лёгком весе, отреагировал на своё поражение в титульном бою с Усманом Нурмагомедовым из России.

PFL 2025. PFL Road to Dubai Champions Series, Дубай, ОАЭ
Усман Нурмагомедов (W) — Пол Хьюз
25 января 2025, суббота. 23:30 МСК
Усман Нурмагомедов
Окончено
MD
Пол Хьюз

«Всё прошло именно так, как я ожидал. Я очень разочарован. Мне казалось, что я победил… Надо было давить на него еще сильнее.

Мы подерёмся ещё раз, это точно. Жаль, что я не истратил все силы до последней капли. В следующий раз я не допущу такой ошибки. Знал, что могу тягаться с ним. У меня был шанс вырубить его, я верил в свою победу.

Приятно было видеть полные трибуны. В PFL поверили меня, я с нетерпением жду, что мне предложат в будущем. Моё мнение — PFL надо привезти в Белфаст. Если мы и подерёмся с Усманом снова, то это надо повторить именно в Ирландии. Я считаю, что заслужил это.

Всем дагестанцам мы будем рады, всех примем в Ирландии с распростёртыми объятиями. Мы уважаем народы с бойцовским духом. Между нами бывают разногласия, которые преувеличиваются в медиа. Но мы уладили наш конфликт. В следующий раз я выйду победителем из боя с Усманом», — сказал Хьюз в октагоне после боя.

Напомним, Усман Нурмагомедов одержал победу решением большинства судей.

Боец PFL Хьюз бросил вызов Усману Нурмагомедову

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