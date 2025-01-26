Пол Хьюз прокомментировал поражение от Усмана Нурмагомедова в титульном бою PFL

Ирландский боец PFL Пол Хьюз, выступающий в лёгком весе, отреагировал на своё поражение в титульном бою с Усманом Нурмагомедовым из России.

«Всё прошло именно так, как я ожидал. Я очень разочарован. Мне казалось, что я победил… Надо было давить на него еще сильнее.

Мы подерёмся ещё раз, это точно. Жаль, что я не истратил все силы до последней капли. В следующий раз я не допущу такой ошибки. Знал, что могу тягаться с ним. У меня был шанс вырубить его, я верил в свою победу.

Приятно было видеть полные трибуны. В PFL поверили меня, я с нетерпением жду, что мне предложат в будущем. Моё мнение — PFL надо привезти в Белфаст. Если мы и подерёмся с Усманом снова, то это надо повторить именно в Ирландии. Я считаю, что заслужил это.

Всем дагестанцам мы будем рады, всех примем в Ирландии с распростёртыми объятиями. Мы уважаем народы с бойцовским духом. Между нами бывают разногласия, которые преувеличиваются в медиа. Но мы уладили наш конфликт. В следующий раз я выйду победителем из боя с Усманом», — сказал Хьюз в октагоне после боя.

Напомним, Усман Нурмагомедов одержал победу решением большинства судей.

Боец PFL Хьюз бросил вызов Усману Нурмагомедову