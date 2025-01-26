Усман Нурмагомедов опубликовал пост после победы над Полом Хьюзом в PFL

Российский боец смешанных единоборств, чемпион Bellator в лёгком весе Усман Нурмагомедов прокомментировал победу над ирландцем Полом Хьюзом в главном поединке турнира PFL Champions Series: Road to Dubai.

«Просто хочу сказать Альхамдулиллах. Спасибо, ребята, за поддержку. И Дубай, я люблю вас, ребята», — написал Усман Нурмагомедов на своей странице в одной из социальных сетей, опубликовав фото с поясом.

Напомним, бой продлился все пять запланированных раундов и завершился победой Усмана решением судей. Эта победа стала для Усмана Нурмагомедова 19-й в 20 поединках в смешанных единоборствах. Ещё один бой был признан несостоявшимся.

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