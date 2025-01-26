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15 января главные новости спорта, трансферы, футбол, результаты НХЛ, НБА, теннис, Хвича Кварацхелия, Усман Нурмагомедов, PFL

Усман Нурмагомедов победил Хьюза, первое голевое действие Хвичи за «ПСЖ». Главное к утру
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Чемпион Bellator в лёгком весе россиянин Усман Нурмагомедов решением большинства судей победил ирландца Пола Хьюза на турнире по смешанным единоборствам лиги PFL, грузинский вингер «ПСЖ» Хвича Кварацхелия в дебютном матче за французский клуб в рамках 19-го тура Лиги 1 с «Реймсом» отметился результативной передачей, «Вашингтон Кэпиталз» с капитаном Александром Овечкиным в составе проиграл «Ванкувер Кэнакс» в матче НХЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Усман Нурмагомедов победил Пола Хьюза в драматичном противостоянии на турнире PFL.
  2. Голевая передача Кварацхелии не помогла «ПСЖ» обыграть «Реймс» в матче 19-го тура Лиги 1.
  3. «Вашингтон» проиграл «Ванкуверу», прервав шестиматчевую победную серию в НХЛ.
  4. Хет-трик Мбаппе помог «Реалу» разгромить «Вальядолид» в матче 21-го тура Ла Лиги.
  5. «Манчестер Сити» одержал волевую победу над «Челси» в матче 23-го тура АПЛ.
  6. Дубль и передача Кузьменко помогли «Калгари» обыграть «Миннесоту». У Капризова — голевой пас.
  7. Гол Лукаку с пенальти принёс «Наполи» победу в матче с «Ювентусом» в 22-м туре Серии А.
  8. 61 очко и дабл-даблы Леброна и Дэвиса помогли «Лейкерс» победить «Голден Стэйт» с Карри.
  9. Появилась сетка турнира WTA-250 в Сингапуре, где сыграют Калинская, Андреева и Кудерметова.
  10. «Динамо» предложило «Ростову» € 8 млн за Глебова.
  11. Вадим Немков быстро задушил Тимоти Джонсона на турнире PFL.
  12. «Гол+пас» Романова помогли «Айлендерс» обойти «Каролину». Рантанен и Деанджело — без очков.
  13. Кирилл Панченко завершил карьеру игрока и вошёл в тренерский штаб «Динамо-2».
  14. Стала известна сетка турнира ATP-250 в Монпелье, где сыграет Андрей Рублёв.
  15. Бителло присоединился к «Динамо» на сборе в Катаре — Mash.
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