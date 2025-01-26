Усман Нурмагомедов победил Хьюза, первое голевое действие Хвичи за «ПСЖ». Главное к утру

Чемпион Bellator в лёгком весе россиянин Усман Нурмагомедов решением большинства судей победил ирландца Пола Хьюза на турнире по смешанным единоборствам лиги PFL, грузинский вингер «ПСЖ» Хвича Кварацхелия в дебютном матче за французский клуб в рамках 19-го тура Лиги 1 с «Реймсом» отметился результативной передачей, «Вашингтон Кэпиталз» с капитаном Александром Овечкиным в составе проиграл «Ванкувер Кэнакс» в матче НХЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».