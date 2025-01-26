Саитов ответил, кто из российских боксёров может стать «новым Биволом»

Двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира, двукратный чемпион Европы и трёхкратный чемпион России по боксу Олег Саитов рассказал, кто из российских боксёров может стать новой звездой.

«Тут сложно судить, кто будет новым Биволом или Бетербиевым, все раскрываются по-разному. Тот же Руслан Проводников: он на любительских чемпионатах не слишком особо впечатлял, зато потом блеснул в профессионалах. Взял работоспособностью, это пахарь, вот и добился успеха. Пожалуй, Альберт Батыргазиев потенциально может стать большой звездой, да и другие ребята есть», — сказал Саитов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Последний поединок Альберт Батыргазиев проводил в октябре 2024 года, одержав победу над филиппинцем Альбертом Пагаром, успешно защитив титул IBA в весе до 60 кг. Россиянин дебютировал на профессиональном ринге в 2020 году.