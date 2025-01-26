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Саитов: боксёры чувствуют, что в профессионалах совсем другие деньги

Саитов: боксёры чувствуют, что в профессионалах совсем другие деньги
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Двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира, двукратный чемпион Европы и трёхкратный чемпион России по боксу Олег Саитов объяснил, почему многие боксёры предпочитают рано переходить из любителей в профессионалы.

«Не согласен, что уровень бокса падает. Есть много хороших боксёров, появляются новые имена. Просто сейчас появилось несколько сильных клубов бокса, которые забирают к себе лучших ребят и дают им возможность совмещать любительский бокс и профессиональный. В моё время такого делать было нельзя.

Лучших забирают, начинают с ними работать. Ребята чувствуют, что в профессионалах можно таким же трудом заработать совсем другие деньги — естественно, многие отдают предпочтение профессиональному боксу», — сказал Саитов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

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