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Двукратный олимпийский чемпион Саитов дал прогноз на реванш Бивола и Бетербиева

Двукратный олимпийский чемпион Саитов дал прогноз на реванш Бивола и Бетербиева
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Двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира, двукратный чемпион Европы и трёхкратный чемпион России по боксу Олег Саитов высказался о предстоящем реванше россиянина Артура Бетербиева с соотечественником Дмитрием Биволом.

«Жду очень хорошего боя. Фаворит — Бетербиев, он же выиграл первый бой. Хотя решение там, конечно, было спорное. Мне кажется, по раундам было 6:6, можно было дать ничью. Но в концовке Бивол просто остановился, перестал работать, инициатива была на стороне Бетербиева. Этот фактор и сыграл, возможно. В этот раз Бивол может сделать всё иначе», — сказал Саитов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Напомним, реванш Бетербиева и Бивола состоится 22 февраля в Саудовской Аравии.

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