Саитов: нужно менять всё руководство МОК. Открытие ОИ-2024 стало Содомом и Гоморрой

Двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира, двукратный чемпион Европы и трёхкратный чемпион России по боксу Олег Саитов высказался о церемонии открытия Олимпийских игр в Париже, которые прошли с с 26 июля по 11 августа 2024 года.

«Подвижки есть, но нужно менять всё руководство Международного олимпийского комитета. Не должно быть таких вещей, как открытие ОИ-2024 в Париже, где были Содом и Гоморра. Когда ты начинаешь в таком стиле представлять Тайную вечерю — это просто край, дно. Никогда даже представить не мог, что такие вещи будут на Олимпийских играх. Ведь церемонии ОИ это что-то чистое, светлое, доброе. Крупнейшее, самое массовое в мире спортивное мероприятие — и тут такое. Французы вряд ли бы сами на такое решились, им кто-то явно разрешил», — сказал Саитов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.