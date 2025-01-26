«Моя ракета». Умар Нурмагомедов поздравил брата Усмана с победой над Хьюзом

Бывший претендент на титул UFC в легчайшем дивизионе (до 61 кг) россиянин Умар Нурмагомедов поздравил своего младшего брата Усмана Нурмагомедова с победой в титульном поединке Bellator в лёгком весе.

«Моя ракета. Пусть Аллах дарует тебе блага в обоих мирах», — написал Умар в социальных сетях.

Усман Нурмагомедов на турнире PFL Champions Series: Road to Dubai в главном поединке одолел ирландца Пола Хьюза.

Напомним, бой продлился все пять запланированных раундов и завершился победой Усмана решением судей. Эта победа стала для Усмана Нурмагомедова 19-й в 20 поединках в смешанных единоборствах. Ещё один бой был признан несостоявшимся.