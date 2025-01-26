Усман Нурмагомедов показал ущерб, полученный в бою с Полом Хьюзом

Чемпион Bellator в лёгком весе, российский боец смешанных единоборств Усман Нурмагомедов опубликовал новое фото в своих социальных сетях, показав повреждения, полученные в поединке с ирландцем Полом Хьюзом.

«В битве без потерь не бывает», — подписал Усман фото в социальных сетях.

Фото: Соцсети Усмана Нурмагомедова

Усман Нурмагомедов на турнире PFL Champions Series: Road to Dubai в главном поединке одолел ирландца Пола Хьюза.

Напомним, бой продлился все пять запланированных раундов и завершился победой Усмана решением судей. Эта победа стала для Усмана Нурмагомедова 19-й в 20 поединках в смешанных единоборствах. Ещё один бой был признан несостоявшимся.