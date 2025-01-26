Усман Нурмагомедов раскрыл, что сказал ему Хабиб после сложной победы над Хьюзом

Чемпион Bellator в лёгком весе, российский боец смешанных единоборств Усман Нурмагомедов поделился, что ему сказал Хабиб Нурмагомедов после поединка с ирландцем Полом Хьюзом.

«Он сказал, что всё нормально, что такие бои нужны, ты должен расти и здесь ничего такого нет, потому что были тяжелее поединеи. Я думаю, у Ислама Махачева с Порье тоже был такой же бой, так что…» — сказал Усман во время пресс-подхода.

Усман Нурмагомедов на турнире PFL Champions Series: Road to Dubai в главном поединке одолел ирландца Пола Хьюза.

Напомним, бой продлился все пять запланированных раундов и завершился победой Усмана решением судей. Эта победа стала для Усмана Нурмагомедова 19-й в 20 поединках в смешанных единоборствах. Ещё один бой был признан несостоявшимся.