Усман Нурмагомедов: люди ждут от нас одностороннего избиения, они не понимают

Чемпион Bellator в лёгком весе, российский боец смешанных единоборств Усман Нурмагомедов признался, что не до конца доволен своим выступлением в поединке с ирландцем Полом Хьюзом.

«Хабиб говорил показать своё сердце. Честно сказать, Хавьер Мендес многое сделал, когда зашёл в клетку перед пятым раундом. Сердце у меня есть, драться я люблю. Были свои моменты.

Думаю, я пересмотрю бой… Просто люди от нас ждут «Вау!» — одностороннего избиения и доминирования. Чтобы мы прямо вынесли. Они не понимают, что пацаны, которые против нас выходят, тоже пашут в зале. Как Хабиб говорил: «Они так же работают. Парень, который растёт, как и ты, который так же усердно тренируется в зале, в один день придёт, и вы должны будете оставить всё, что у вас есть». Так что приходится пахать. Иногда бывают тяжёлые бои.

Сейчас я на эмоциях чуть-чуть, недоволен своим выступлением и всё такое. Считаю, что неплохо выступил. Но мог бы лучше», — сказал Усман во время пресс-подхода.

Усман Нурмагомедов на турнире PFL Champions Series: Road to Dubai в главном поединке одолел ирландца Пола Хьюза.

Напомним, бой продлился все пять запланированных раундов и завершился победой Усмана решением судей. Эта победа стала для Усмана Нурмагомедова 19-й в 20 поединках в смешанных единоборствах. Ещё один бой был признан несостоявшимся.