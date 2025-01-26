Усман Нурмагомедов назвал свою главную ошибку в бою с Полом Хьюзом

Чемпион Bellator в лёгком весе, российский боец смешанных единоборств Усман Нурмагомедов высказался об ошибке, допущенной им в титульном поединке с ирландцем Полом Хьюзом.

«В пятом раунде думал только о том, как финишировать его. В каждом раунде я преследовал эту цель. Думаю, это моя главная ошибка.

С другой стороны, это был хороший бой, в первую очередь — для фанатов. И, конечно, для меня тоже», — сказал Усман во время пресс-подхода.

Усман Нурмагомедов на турнире PFL Champions Series: Road to Dubai в главном поединке одолел ирландца.

Напомним, бой продлился все пять запланированных раундов и завершился победой Усмана решением судей. Эта победа стала для Усмана Нурмагомедова 19-й в 20 поединках в смешанных единоборствах. Ещё один бой был признан несостоявшимся.