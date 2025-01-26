«Невероятное выступление от обоих». Мухаммад — о бое Усмана Нурмагомедова и Пола Хьюза

Чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад высказался о поединке между обладателем титула Bellator в лёгком весе Усманом Нурмагомедовым и ирландским бойцом Полом Хьюзом.

«Ух ты, какой бой, невероятное выступление от обоих парней! Усман выиграл здесь», — написал Мухаммад на своей странице в социальных сетях.

Усман Нурмагомедов на турнире PFL Champions Series: Road to Dubai в главном поединке одолел ирландца.

Напомним, бой продлился все пять запланированных раундов и завершился победой Усмана решением судей. Эта победа стала для Усмана Нурмагомедова 19-й в 20 поединках в смешанных единоборствах. Ещё один бой был признан несостоявшимся.