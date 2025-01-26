Усман Нурмагомедов рассказал, почему ему было тяжело готовиться к бою с Хьюзом

Чемпион Bellator в лёгком весе, российский боец смешанных единоборств Усман Нурмагомедов рассказал о самой сложной части в подготовке к поединку с ирландцем Полом Хьюзом.

«Самая сложная вещь, связанная с этим боем, — это моя подготовка к нему, потому что я был без своей команды. Готовился к поединку без неё. Без Хабиба, без Ислама, без моего брата Умара, без Гаджи. Я был в Дагестане один», — сказал Усман во время пресс-подхода.

Усман Нурмагомедов на турнире PFL Champions Series: Road to Dubai в главном поединке одолел ирландца.

Напомним, бой продлился все пять запланированных раундов и завершился победой Усмана решением судей. Эта победа стала для Усмана Нурмагомедова 19-й в 20 поединках в смешанных единоборствах. Ещё один бой был признан несостоявшимся.