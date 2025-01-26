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Опубликованы судейские записки боя Усман Нурмагомедов — Пол Хьюз

Опубликованы судейские записки боя Усман Нурмагомедов — Пол Хьюз
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Опубликованы судейские записки боя между чемпионом Bellator в лёгком весе россиянином Усманом Нурмагомедовым и ирландским бойцом смешанных единоборств Полом Хьюзом.

Фото: соцсети

Усман Нурмагомедов на турнире PFL Champions Series: Road to Dubai в главном поединке одолел ирландца, защитив титул Bellator в лёгком весе.

Напомним, бой продлился все пять запланированных раундов и завершился победой Усмана решением судей. Эта победа стала для Усмана Нурмагомедова 19-й в 20 поединках в смешанных единоборствах. Ещё один бой был признан несостоявшимся.

27-летний Хьюз потерпел второе поражение за карьеру при 13 победах.

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