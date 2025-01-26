Шаблий: Усман Нурмагомедов не был так готов к бою с Хьюзом, как к поединку со мной

Российский боец PFL Александр Шаблий поделился мнением о поединке между чемпионом Bellator в лёгком весе Усманом Нурмагомедовым и ирландским бойцом Полом Хьюзом.

«Для зрителей это был хороший бой, хорошее противостояние. Инициатива была переменной. Какой‑то доминации после второго раунда не было. Это в первую очередь связано с плохой функциональной подготовкой Усмана. Думаю, он не был так готов к бою с Полом, как к нашему бою. Наверное, недооценил он Хьюза, но на реванш я бы посмотрел», — приводит слова Шаблия «Матч ТВ».

Усман Нурмагомедов на турнире PFL Champions Series: Road to Dubai в главном поединке одолел ирландца, защитив титул Bellator в лёгком весе.

Напомним, бой продлился все пять запланированных раундов и завершился победой Усмана решением судей. Эта победа стала для Усмана Нурмагомедова 19-й в 20 поединках в смешанных единоборствах. Ещё один бой был признан несостоявшимся.

27-летний Хьюз потерпел второе поражение за карьеру при 13 победах.

Шаблий встречался с Усманом Нурмагомедовым в сентябре 2024 года, проиграв ему единогласным решением судей.