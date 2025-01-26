Пётр Ян обратился к лиге Karatе Combat после дисквалификации Хамзина

Российский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян обратился к лиге Karate Kombat после дебютного поединка в промоушене бойца клуба «Архангел Михаил» Ильяса Хамзина.

«Нужен ещё один бой», — приводит слова Яна пресс-служба RCC.

Хамзин проиграл дисквалификацией дебютный бой в лиге Karate Combat с 36-летним экс-бойцом UFC и бывшим чемпионом Brave бразильцем Лукасом Мартинсом.

Во втором раунде поединка, владея преимуществом, Хамзин перевёл Лукаса в партер, но при добивании нанёс ему несколько запрещённых ударов локтем. Российский боец был дисквалифицирован, победа присуждена его сопернику.