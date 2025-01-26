Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Пётр Ян обратился к лиге Karatе Combat после дисквалификации Хамзина

Пётр Ян обратился к лиге Karatе Combat после дисквалификации Хамзина
Комментарии

Российский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян обратился к лиге Karate Kombat после дебютного поединка в промоушене бойца клуба «Архангел Михаил» Ильяса Хамзина.

«Нужен ещё один бой», — приводит слова Яна пресс-служба RCC.

Хамзин проиграл дисквалификацией дебютный бой в лиге Karate Combat с 36-летним экс-бойцом UFC и бывшим чемпионом Brave бразильцем Лукасом Мартинсом.

Во втором раунде поединка, владея преимуществом, Хамзин перевёл Лукаса в партер, но при добивании нанёс ему несколько запрещённых ударов локтем. Российский боец был дисквалифицирован, победа присуждена его сопернику.

Материалы по теме
Ильяс Хамзин проиграл дебютный бой в Karate Combat из-за запрещённого удара локтем
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android