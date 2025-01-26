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«Ты пьяный наркоман». Аль Абдель-Азиз жёстко ответил на выпад Макгрегора

«Ты пьяный наркоман». Аль Абдель-Азиз жёстко ответил на выпад Макгрегора
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Али Абдель-Азиз, являющийся менеджером действующего обладателя чемпионского титула в Bellator Усмана Нурмагомедова, ответил на выпад экс-обладателя чемпионского титула в двух весовых категориях UFC ирландца Конора Макгрегора.

«Ты пьяный наркоман. Не стоит ни о ком говорить, настоящим ирландцам стыдно за тебя», — написал Али Абедль-Азиз в своих социальных сетях.

Напомним, ранее Макгрегор высказался о поединке между Усманом Нурмагомедовым и соотечественником Макгрегора Полом Хьюзом, заявив, что «Нурмагомедовы — не бойцы» и что этот бой прошёл «под доминацией Хьюза».

Бой продлился все пять запланированных раундов и завершился победой Усмана решением судей. В 2018 году Макгрегор проиграл Хабибу Нурмагомедову на турнире UFC.

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