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Сидельников: Хьюз не такой, какими мы привыкли видеть людей из Ирландии

Сидельников: Хьюз не такой, какими мы привыкли видеть людей из Ирландии
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Экс-боец Bellator, а ныне спортивный директор Ural FC Кирилл Сидельников поделился мнением об ирландском бойце смешанных единоборств Поле Хьюзе. Накануне Хьюз единогласным решением судей уступил российскому бойцу, чемпиону Bellator в лёгком весе Усману Нурмагомедову.

«Я на самом деле ожидал, что бой будет тяжёлым, не совсем проходным, как предыдущие поединки Усмана. Ирландец себя показал хорошо, он дисциплинированный, не такой, какими мы привыкли видеть других людей из его страны. И у него была хорошая серия побед. Понимал, что он будет совсем не подарок. Бой получился близким, равным, интересно было смотреть. Да, скорее всего, со стороны Усмана была недооценка соперника. Он был чемпионом, плюс до боя был подписан контракт с PFL, это тоже расслабляет, ему не нужно было задумываться о том, что дальше и куда дальше. У него всё было хорошо, и это его расслабило, что и дало определённую недооценку соперника», — сказал Сидельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

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