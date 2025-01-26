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Сидельников: Усману Нурмагомедову нужно не надевать корону и не ловить звёзды

Сидельников: Усману Нурмагомедову нужно не надевать корону и не ловить звёзды
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Экс-боец Bellator, а ныне спортивный директор Ural FC Кирилл Сидельников высказался о том, стоит ли российскому чемпиону Bellator в лёгком весе Усману Нурмагомедову задуматься о переходе в UFC.

«Рано ли Усману в UFC? Думаю, нет, не рано. Просто ему надо действительно с более холодной головой подходить к боям, не надевать корону и не ловить звёзды. Я думаю, этот бой немного приземлит Усмана — и вся команда это увидела. В дальнейшем Хабиб ему не позволит так расслабляться», — сказал Сидельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Усман Нурмагомедов на турнире PFL Champions Series: Road to Dubai в главном поединке одолел ирландца Пола Хьюза, защитив титул Bellator в лёгком весе.

Напомним, бой продлился все пять запланированных раундов и завершился победой Усмана решением судей. Эта победа стала для Усмана Нурмагомедова 19-й в 20 поединках в смешанных единоборствах. Ещё один бой был признан несостоявшимся.

27-летний Хьюз потерпел второе поражение за карьеру при 13 победах.

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