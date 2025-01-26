Сидельников: Немков может навести в UFC конкретного шороху

Экс-боец Bellator, а ныне спортивный директор Ural FC Кирилл Сидельников поделился мнением о российском экс-чемпионе промоушена Вадиме Немкове.

«Немкову давно пора в UFC. По мне, не надо было идти в PFL, давно нужно было идти драться в UFC. Я знаю не только по картинке, а из личного опыта, что человек действительно достоин драться в лучшей организации. Он может там навести конкретного шороху, многие это понимают. Обидно, что время уходит. Время — это тот ресурс, который нельзя вернуть», — сказал Сидельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Накануне Немков одержал победу над американцем Тимоти Джонсоном на турнире PFL Champions Series: Road to Dubai.

Напомним, поединок носил статус соглавного боя вечера. Немков одержал победу удушающим приёмом в середине первого раунда. Эта победа стала 18-й в карьере Немкова.