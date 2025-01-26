Хабиб Нурмагомедов пригласил ирландца Пола Хьюза в Дагестан

Бывший чемпион UFC в лёгком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов пригласил ирландского бойца Пола Хьюза в Дагестан.

«Спасибо за бой, Пол, и за полученный опыт. Приглашаю тебя и всю твою семью в Дагестан в любое удобное для вас время, поверь, вам понравится, а ваш приезд послужит примером для многих молодых поколений», — написал Хабиб Нурмагомедов на своей странице в социальных сетях.

Накануне Хьюз единогласным решением судей уступил российскому бойцу, чемпиону Bellator в лёгком весе Усману Нурмагомедову.

Напомним, бой продлился все пять запланированных раундов и завершился победой Усмана решением судей. Эта победа стала для Усмана Нурмагомедова 19-й в 20 поединках в смешанных единоборствах. Ещё один бой был признан несостоявшимся.

27-летний Хьюз потерпел второе поражение за карьеру при 13 победах.