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Хабиб Нурмагомедов пригласил ирландца Пола Хьюза в Дагестан

Хабиб Нурмагомедов пригласил ирландца Пола Хьюза в Дагестан
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов пригласил ирландского бойца Пола Хьюза в Дагестан.

«Спасибо за бой, Пол, и за полученный опыт. Приглашаю тебя и всю твою семью в Дагестан в любое удобное для вас время, поверь, вам понравится, а ваш приезд послужит примером для многих молодых поколений», — написал Хабиб Нурмагомедов на своей странице в социальных сетях.

Накануне Хьюз единогласным решением судей уступил российскому бойцу, чемпиону Bellator в лёгком весе Усману Нурмагомедову.

Напомним, бой продлился все пять запланированных раундов и завершился победой Усмана решением судей. Эта победа стала для Усмана Нурмагомедова 19-й в 20 поединках в смешанных единоборствах. Ещё один бой был признан несостоявшимся.

27-летний Хьюз потерпел второе поражение за карьеру при 13 победах.

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