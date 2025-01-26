Рофаль: валидольный бой Усмана, хочу увидеть реванш с Хьюзом

Боец из команды Александра Шлеменко Артём Рофаль высказался о победе россиянина, чемпиона Bellator в лёгком весе Усмана Нурмагомедова в поединке с ирландцем Полом Хьюзом.

«Очень валидольный бой получился в исполнении Нурмагомедова. Честно, я предполагал, что Усман просто не почувствует ирландца, но в итоге у Хьюза получилось дать Нурмагомедову по-настоящему тяжёлый поединок. С одной стороны, такие выступления вскрывают некоторые слабые места, но, с другой — это очень полезно для опыта. Без подобных боёв ты не будешь расти. Теперь мы понимаем, что даже в рамках PFL Нурмагомедов может получать достойную конкуренцию. Очень хочу увидеть их реванш в будущем», — сказал Рофаль в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Напомним, бой продлился все пять запланированных раундов и завершился победой Усмана решением судей. Эта победа стала для Усмана Нурмагомедова 19-й в 20 поединках в смешанных единоборствах. Ещё один бой был признан несостоявшимся.

27-летний Хьюз потерпел второе поражение за карьеру при 13 победах.